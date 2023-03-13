Полоскова Мавра Иоакимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.10.1888
Дочь: Полоскова Зиновия
Отец ребёнка: Полосковъ Федоръ
Рождение ребёнка
1890
Сын: Полосковъ Феофилъ
Отец ребёнка: Полосковъ Федоръ
Рождение ребёнка
23.03.1892
Дочь: Пряхина Матрена
Отец ребёнка: Полосковъ Федоръ
Рождение ребёнка
07.01.1896
Дочь: Ксения
Отец ребёнка: Полосковъ Федоръ
Рождение ребёнка
04.04.1898
Сын: Полосковъ Василий
Отец ребёнка: Полосковъ Федоръ
Рождение ребёнка
1901
Сын: Полосковъ Степанъ
Отец ребёнка: Полосковъ Федоръ
Рождение ребёнка
01.01.1903
Сын: Полосковъ Иванъ
Отец ребёнка: Полосковъ Федоръ
Рождение ребёнка
04.12.1905
Сын: Полосковъ Николай
Отец ребёнка: Полосковъ Федоръ
Рождение ребёнка
07.12.1907
Сын: Полосковъ Степанъ
Отец ребёнка: Полосковъ Федоръ
Рождение ребёнка
16.10.1909
Дочь: Полоскова Анна
Отец ребёнка: Полосковъ Федоръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Полосковъ Федоръ
Смерть
Неизвестно