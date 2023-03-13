Полоскова Мавра Иоакимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полоскова Мавра Иоакимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.10.1888

Дочь: Полоскова Зиновия

Отец ребёнка: Полосковъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1890

Сын: Полосковъ Феофилъ

Отец ребёнка: Полосковъ Федоръ

Рождение ребёнка
23.03.1892

Дочь: Пряхина Матрена

Отец ребёнка: Полосковъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.01.1896

Дочь: Ксения

Отец ребёнка: Полосковъ Федоръ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.04.1898

Сын: Полосковъ Василий

Отец ребёнка: Полосковъ Федоръ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1901

Сын: Полосковъ Степанъ

Отец ребёнка: Полосковъ Федоръ

Рождение ребёнка
01.01.1903

Сын: Полосковъ Иванъ

Отец ребёнка: Полосковъ Федоръ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.12.1905

Сын: Полосковъ Николай

Отец ребёнка: Полосковъ Федоръ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.12.1907

Сын: Полосковъ Степанъ

Отец ребёнка: Полосковъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.10.1909

Дочь: Полоскова Анна

Отец ребёнка: Полосковъ Федоръ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полосковъ Федоръ

Смерть
Неизвестно
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