Авраамова (Парфениева) Авдотья Парфениевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авраамова (Парфениева) Авдотья Парфениевна

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Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1760 ст.

Дата смерти

01.03.1802 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.06.1792 ст.

Сын: Авраамов Никифор Авраамович

Отец ребёнка: Макаров Авраам Макариевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.09.1794 ст.

Сын: Авраамов Никита Авраамович

Отец ребёнка: Макаров Авраам Макариевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.05.1797 ст.

Сын: Авраамов Михаил Авраамович

Отец ребёнка: Макаров Авраам Макариевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.03.1799 ст.

Сын: Авраамов Кондратий Авраамович

Отец ребёнка: Макаров Авраам Макариевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макаров Авраам Макариевич

Смерть
01.03.1802 ст.
Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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