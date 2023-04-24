Авраамова (Парфениева) Авдотья Парфениевна
Место рождения
Дата рождения1760 ст.
Дата смерти01.03.1802 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.06.1792 ст.
Сын: Авраамов Никифор Авраамович
Отец ребёнка: Макаров Авраам Макариевич
Рождение ребёнка
15.09.1794 ст.
Сын: Авраамов Никита Авраамович
Отец ребёнка: Макаров Авраам Макариевич
Рождение ребёнка
23.05.1797 ст.
Сын: Авраамов Михаил Авраамович
Отец ребёнка: Макаров Авраам Макариевич
Рождение ребёнка
10.03.1799 ст.
Сын: Авраамов Кондратий Авраамович
Отец ребёнка: Макаров Авраам Макариевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.03.1802 ст.