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Edwards Alber Alexander
Edwards Alber Alexander
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1915
Дата смерти
1994
Пол
Мужской
Отец
Эдвардс Джон (John Matthew)
1882 г.р.
Мать
(Шмидт) Элизабет
1880 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец:
Эдвардс Джон (John Matthew)
Мать:
Элизабет
Смерть
1994
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