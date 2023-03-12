Edwards Alber Alexander — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Edwards Alber Alexander

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

1994

Пол

Мужской

Отец

1882 г.р.

Мать

1880 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Эдвардс Джон (John Matthew)

Мать: Элизабет

Смерть
1994
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