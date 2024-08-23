Ксения Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1771

Дата смерти

Между 13.02.1834 и 10.08.1850

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1763 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
До ?.03.1816

Муж: Герасим Калинникович

Смерть
Между 13.02.1834 и 10.08.1850

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