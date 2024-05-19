Безкоровайная (Хворостей) Анна Ивановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Безкоровайная (Хворостей) Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1801

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хворостей Иван Яковлевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Безкоровайный Карп Ерофеевич

Рождение ребёнка
06.09.1791 ст.

Сын: Безкоровайный Архип Карпович

Отец ребёнка: Безкоровайный Карп Ерофеевич

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Безкоровайный Моисей Карпович

Отец ребёнка: Безкоровайный Карп Ерофеевич

Криски, Чернігівська область
Восприемник
30.10.1795 ст.
Криски, Чернігівська область
Анастасия Степановна Надточая
Рождение ребёнка
20.09.1798 ст.

Дочь: Безкоровайная Татьяна Карповна

Отец ребёнка: Безкоровайный Карп Ерофеевич

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
28.05.1801 ст.

Дочь: Безкоровайная Феодосия Карповна

Отец ребёнка: Безкоровайный Карп Ерофеевич

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1803

Сын: Безкоровайный Иван Карпович

Отец ребёнка: Безкоровайный Карп Ерофеевич

Криски, Чернігівська область
Смерть
После 1801

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