Безкоровайная (Хворостей) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1801
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хворостей Иван Яковлевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.09.1791 ст.
Сын: Безкоровайный Архип Карпович
Отец ребёнка: Безкоровайный Карп Ерофеевич
Рождение ребёнка
1794
Сын: Безкоровайный Моисей Карпович
Отец ребёнка: Безкоровайный Карп Ерофеевич
Восприемник
30.10.1795 ст.
Анастасия Степановна Надточая
Рождение ребёнка
20.09.1798 ст.
Дочь: Безкоровайная Татьяна Карповна
Отец ребёнка: Безкоровайный Карп Ерофеевич
Рождение ребёнка
28.05.1801 ст.
Дочь: Безкоровайная Феодосия Карповна
Отец ребёнка: Безкоровайный Карп Ерофеевич
Рождение ребёнка
1803
Сын: Безкоровайный Иван Карпович
Отец ребёнка: Безкоровайный Карп Ерофеевич
Смерть
После 1801