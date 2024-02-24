Казорина Нина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.01.?
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.?
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.04.1977
Сын: Тарасов Дмитрий Владимирович
Отец ребёнка: Тарасов Владимир Прокофьевич
Рождение ребёнка
28.03.1979
Дочь: Тарасова Наталья Владимировна
Отец ребёнка: Тарасов Владимир Прокофьевич
Рождение ребёнка
03.09.1983
Дочь: Тарасова Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Тарасов Владимир Прокофьевич
Смерть
Неизвестно