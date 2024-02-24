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Казорина Нина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.01.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.?

Отец: Казорин Иван Александрович

Мать: Казорина (Бабкина) Клавдия Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарасов Владимир Прокофьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарасов Владимир Прокофьевич

Рождение ребёнка
29.04.1977

Сын: Тарасов Дмитрий Владимирович

Отец ребёнка: Тарасов Владимир Прокофьевич

Рождение ребёнка
28.03.1979

Дочь: Тарасова Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Тарасов Владимир Прокофьевич

Рождение ребёнка
03.09.1983

Дочь: Тарасова Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Тарасов Владимир Прокофьевич

Смерть
Неизвестно

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