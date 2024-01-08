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Ван Метер Памела Джозефин

Место рождения

город Цинциннати, Гамильтон, Огайо, США

Дата рождения

05.03.1950

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1948 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
01.01.1973

Муж: Фон Шпигельфельд Аллен-Кюно

Рождение ребёнка
25.03.1976

Сын: Фон Шпигельфельд Маркус

Отец ребёнка: Фон Шпигельфельд Аллен-Кюно

Рождение ребёнка
14.03.1978

Сын: Фон Шпигельфельд Кристофер

Отец ребёнка: Фон Шпигельфельд Аллен-Кюно

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