Ван Метер Памела Джозефин
Место рождениягород Цинциннати, Гамильтон, Огайо, США
Дата рождения05.03.1950
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.01.1973
Рождение ребёнка
25.03.1976
Отец ребёнка: Фон Шпигельфельд Аллен-Кюно
Рождение ребёнка
14.03.1978
Сын: Фон Шпигельфельд Кристофер
Отец ребёнка: Фон Шпигельфельд Аллен-Кюно