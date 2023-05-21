Шумейко Мария Неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шумейко Мария Неизвестно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1889 г.р.

Дети

Добавил:

СБ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1911

Сын: Шумейко Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Шумейко Андрей Данилович

Рождение ребёнка
Около 1914

Сын: Шумейко Илья Андреевич

Отец ребёнка: Шумейко Андрей Данилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шумейко Андрей Данилович

Смерть
Неизвестно