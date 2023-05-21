Шумейко Мария Неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1911
Сын: Шумейко Алексей Андреевич
Отец ребёнка: Шумейко Андрей Данилович
Рождение ребёнка
Около 1914
Отец ребёнка: Шумейко Андрей Данилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно