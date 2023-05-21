Шумейко Андрей Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889
Отец: Шумейко Данил Неизвестно
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1911
Сын: Шумейко Алексей Андреевич
Мать ребёнка: Шумейко Мария Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1914
Мать ребёнка: Шумейко Мария Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шумейко Мария Неизвестно
Смерть
Неизвестно