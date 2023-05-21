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Шумейко Андрей Данилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889

Отец: Шумейко Данил Неизвестно

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1911

Сын: Шумейко Алексей Андреевич

Мать ребёнка: Шумейко Мария Неизвестно

Рождение ребёнка
Около 1914

Сын: Шумейко Илья Андреевич

Мать ребёнка: Шумейко Мария Неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шумейко Мария Неизвестно

Смерть
Неизвестно