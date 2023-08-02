Праскева Филипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Праскева Филипова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Татьяна Стефанова

Отец ребёнка: Степан Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Митина Матрена Степановна

Отец ребёнка: Степан Иванов

Холдеево, Можайский, Московская область
Смерть
Неизвестно