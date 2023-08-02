Праскева Филипова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Татьяна Стефанова
Отец ребёнка: Степан Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Митина Матрена Степановна
Отец ребёнка: Степан Иванов
Холдеево, Можайский, Московская область
Смерть
Неизвестно