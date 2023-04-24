Кидалова (Пелишенко) Анастасия Петровна
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Пелишенко Петр Иванович
Мать: Пелишенко Софья Ивановна
Рождение ребёнка
11.01.1898
Дочь: Бондаренко Юлиана Васильевна
Отец ребёнка: Кидалов Константин Стефанович
Бракосочетание
25.10.1898
Рождение ребёнка
02.04.1901
Дочь: Иванова Мария Константиновна
Отец ребёнка: Кидалов Константин Стефанович
Рождение ребёнка
24.11.1920
Сын: Кидалов Виктор Константинович
Отец ребёнка: Кидалов Константин Стефанович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно