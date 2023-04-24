Кидалова (Пелишенко) Анастасия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКидалова (Пелишенко) Анастасия Петровна

Кидалова (Пелишенко) Анастасия Петровна

avatar

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Пелишенко Петр Иванович

Мать: Пелишенко Софья Ивановна

Рождение ребёнка
11.01.1898

Дочь: Бондаренко Юлиана Васильевна

Отец ребёнка: Кидалов Константин Стефанович

Бракосочетание
25.10.1898

Муж: Кидалов Константин Стефанович

Рождение ребёнка
02.04.1901

Дочь: Иванова Мария Константиновна

Отец ребёнка: Кидалов Константин Стефанович

Рождение ребёнка
24.11.1920

Сын: Кидалов Виктор Константинович

Отец ребёнка: Кидалов Константин Стефанович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close