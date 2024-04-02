Кашаба (Ильина) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кашаба (Ильина) Валентина

Место рождения

Сахалин

Дата рождения

12.01.1949

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1949

Отец: Ильин Иван

Мать: Ильина (Симонова) Агафья Феклистовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кашаба Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Невгод Виталий

Рождение ребёнка
14.12.1968

Дочь: Зотова (Невгод) Ирина

Отец ребёнка: Невгод Виталий

Рождение ребёнка
22.06.1977

Дочь: Самохина (Кашаба) Юлия

Отец ребёнка: Кашаба Владимир

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