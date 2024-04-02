Кашаба (Ильина) Валентина
Место рожденияСахалин
Дата рождения12.01.1949
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1949
Отец: Ильин Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кашаба Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Невгод Виталий
Рождение ребёнка
14.12.1968
Дочь: Зотова (Невгод) Ирина
Отец ребёнка: Невгод Виталий
Рождение ребёнка
22.06.1977
Дочь: Самохина (Кашаба) Юлия
Отец ребёнка: Кашаба Владимир