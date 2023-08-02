Яковлева (Яковлев) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлева (Яковлев) Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1927 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.12.1927

Сын: Яковлев Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Яковлев Алексей

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Яковлев Алексей