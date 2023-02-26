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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1812
Сын: Башов-Морозов Аким Дорофеев
Отец ребёнка: Башов Дорофей Киреев
Рождение ребёнка
1817
Сын: Башов Иван Дорофеев
Отец ребёнка: Башов Дорофей Киреев
Рождение ребёнка
1823
Сын: Башов Антон Дорофеев
Отец ребёнка: Башов Дорофей Киреев
Рождение ребёнка
До 1829
Сын: Башов Роман Дорофеев
Отец ребёнка: Башов Дорофей Киреев
Рождение ребёнка
До 1845
Дочь: Параскева (Прасковья) Дорофеева
Отец ребёнка: Башов Дорофей Киреев