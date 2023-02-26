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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Башов-Морозов Аким Дорофеев

Отец ребёнка: Башов Дорофей Киреев

Назарьева, Перемышльский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
1817

Сын: Башов Иван Дорофеев

Отец ребёнка: Башов Дорофей Киреев

Назарьева, Перемышльский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
1823

Сын: Башов Антон Дорофеев

Отец ребёнка: Башов Дорофей Киреев

Назарьева, Перемышльский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
До 1829

Сын: Башов Роман Дорофеев

Отец ребёнка: Башов Дорофей Киреев

Назарьева, Перемышльский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
До 1845

Дочь: Параскева (Прасковья) Дорофеева

Отец ребёнка: Башов Дорофей Киреев

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