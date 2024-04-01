Гордеева (Палынскова) Маремьяна Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гордеева (Палынскова) Маремьяна Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1807

Дата смерти

До 1830

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807

Отец: Пелымцов (Палынсков) Яков Крест. Д. Долматовой, Афонкинской Волости Васильев

Мать: Пелымская (Созонова) Марфа Гаврилова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рогова (Гордеева ?) Матрона Гордиева

Отец ребёнка: Гордеев Гордей Крест. Д. Белой Никифоров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гордеев Василий Казак Выс. Рявкинского Гордеев

Отец ребёнка: Гордеев Гордей Крест. Д. Белой Никифоров

Бракосочетание
31.01.1826

Муж: Гордеев Гордей Крест. Д. Белой Никифоров

м. 16 ж. 18
Смерть
До 1830
Рождение ребёнка
Около 1841

Сын: Гордеев Зосима Гордеев

Отец ребёнка: Гордеев Гордей Крест. Д. Белой Никифоров

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