Гордеева (Палынскова) Маремьяна Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1807
Дата смертиДо 1830
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рогова (Гордеева ?) Матрона Гордиева
Отец ребёнка: Гордеев Гордей Крест. Д. Белой Никифоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
31.01.1826
м. 16 ж. 18
Смерть
До 1830
Рождение ребёнка
Около 1841
Отец ребёнка: Гордеев Гордей Крест. Д. Белой Никифоров