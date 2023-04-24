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Моргачев Валентин Митрофанович

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Место рождения

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Дата рождения

1918

Дата смерти

?.06.1941 или ?.08.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Моргачев Митрофан

Мать: не указана

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Военная служба
С ?.01.1941 по ?.06.1941
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Дата рождения __.__.1918 Место рождения Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону Место призыва Орджоникидзевский РВК, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Орджоникидзевский р-н Дата призыва: __.01.1941 Воинс... Показать все
Рождение ребёнка
16.03.1941

Дочь: Ретельская Галина Валентиновна

Мать ребёнка: Моргачева Галина Дмитриевна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Моргачева Галина Дмитриевна

Место жительства
Неизвестно
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
ул. Нижебульварная, д. 81, кв. 1 (?)
Смерть
?.06.1941 или ?.08.1943
Причина смерти: пропал без вести на войне
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