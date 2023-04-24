Моргачев Валентин Митрофанович
Место рождения
Дата рождения1918
Дата смерти?.06.1941 или ?.08.1943
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: Моргачев Митрофан
Мать: не указана
Военная служба
С ?.01.1941 по ?.06.1941
Дата рождения __.__.1918 Место рождения Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону Место призыва Орджоникидзевский РВК, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Орджоникидзевский р-н Дата призыва: __.01.1941 Воинс... Показать все
Рождение ребёнка
16.03.1941
Дочь: Ретельская Галина Валентиновна
Мать ребёнка: Моргачева Галина Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
ул. Нижебульварная, д. 81, кв. 1 (?)
Смерть
?.06.1941 или ?.08.1943
Причина смерти: пропал без вести на войне