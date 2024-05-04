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Бурлаков Матвей Алексеевич

Место рождения

Капилино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

02.08.1901

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1901

Отец: Бурлаков Алексей Елисеевич

Мать: Бурлакова Наталья Григорьевна

Капилино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
28.07.1922

Дочь: Бурлакова Прасковья Матвеевна

Мать ребёнка: Бурлакова Анна Диомидовна

Капилино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
07.06.1931

Сын: Бурлаков Павел Матвеевич

Мать ребёнка: Бурлакова Анна Диомидовна

Капилино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
28.02.1936

Сын: Бурлаков Василий Матвеевич

Мать ребёнка: Бурлакова Анна Диомидовна

Капилино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
1942
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