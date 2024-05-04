Бурлаков Матвей Алексеевич
Место рождения
Дата рождения02.08.1901
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1901
Рождение ребёнка
28.07.1922
Дочь: Бурлакова Прасковья Матвеевна
Мать ребёнка: Бурлакова Анна Диомидовна
Рождение ребёнка
07.06.1931
Мать ребёнка: Бурлакова Анна Диомидовна
Рождение ребёнка
28.02.1936
Сын: Бурлаков Василий Матвеевич
Мать ребёнка: Бурлакова Анна Диомидовна
Смерть
1942