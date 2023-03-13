Самохина Пелагея Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самохина Пелагея Федорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1864 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.12.1883

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Самохинъ Егоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.02.1888

Сын: Самохинъ Иванъ

Отец ребёнка: Самохинъ Егоръ

Михайловка
Рождение ребёнка
22.05.1890

Дочь: Федосья

Отец ребёнка: Самохинъ Егоръ

Михайловка
Рождение ребёнка
30.06.1891

Сын: Самохинъ Иванъ

Отец ребёнка: Самохинъ Егоръ

Янгизъ
Рождение ребёнка
17.05.1893

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Самохинъ Егоръ

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самохинъ Егоръ

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