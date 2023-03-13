Самохина Пелагея Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.12.1883
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Самохинъ Егоръ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.02.1888
Сын: Самохинъ Иванъ
Отец ребёнка: Самохинъ Егоръ
Михайловка
Рождение ребёнка
22.05.1890
Дочь: Федосья
Отец ребёнка: Самохинъ Егоръ
Михайловка
Рождение ребёнка
30.06.1891
Сын: Самохинъ Иванъ
Отец ребёнка: Самохинъ Егоръ
Янгизъ
Рождение ребёнка
17.05.1893
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Самохинъ Егоръ
Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Самохинъ Егоръ