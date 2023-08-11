Кузакова Матрена Иннокентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ковинина Антонина Алексеевна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Поляков Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ковинина Анастасия Алексеевна
Отец ребёнка: Ковинин Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ковинин Анатолий Алексеевич
Отец ребёнка: Ковинин Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ковинина Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Ковинин Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ковинин Алексей
Смерть
Неизвестно