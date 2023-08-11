Кузакова Матрена Иннокентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузакова Матрена Иннокентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кузаков Иннокентий Андреевич

Мать: Кузакова Маргарита Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ковинина Антонина Алексеевна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поляков Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ковинина Анастасия Алексеевна

Отец ребёнка: Ковинин Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковинин Анатолий Алексеевич

Отец ребёнка: Ковинин Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ковинина Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Ковинин Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ковинин Алексей

Смерть
Неизвестно