Цыбина Агрипена Никонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыбина Агрипена Никонова

Место рождения

Гагарин, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Гагарин, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Вера Петровна

Отец ребёнка: Цыбин Петр Ефремов

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
21.05.1781

Дочь: Елена Петровна

Отец ребёнка: Цыбин Петр Ефремов

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
16.06.1782

Дочь: Берсенева Агрипина Петровна

Отец ребёнка: Цыбин Петр Ефремов

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цыбин Петр Ефремов

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно