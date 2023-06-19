Цыбина Агрипена Никонова
Место рождения
Дата рождения1762
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Вера Петровна
Отец ребёнка: Цыбин Петр Ефремов
Рождение ребёнка
21.05.1781
Дочь: Елена Петровна
Отец ребёнка: Цыбин Петр Ефремов
Рождение ребёнка
16.06.1782
Дочь: Берсенева Агрипина Петровна
Отец ребёнка: Цыбин Петр Ефремов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Цыбин Петр Ефремов
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно