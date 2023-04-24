Варавва (Кучеренко) Марина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варавва (Кучеренко) Марина Федоровна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Кучеренко Федор Яковлевич

Мать: Кучеренко Мария Петровна

Бракосочетание
04.02.1862

Муж: Варавва Яков Васильевич

Рождение ребёнка
1866

Сын: Варавва Емельян Яковлевич

Отец ребёнка: Варавва Яков Васильевич

Рождение ребёнка
29.04.1875

Дочь: Яновская Ирина Яковлевна

Отец ребёнка: Варавва Яков Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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