Варавва (Кучеренко) Марина Федоровна
Место рождения
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Бракосочетание
04.02.1862
Рождение ребёнка
1866
Сын: Варавва Емельян Яковлевич
Отец ребёнка: Варавва Яков Васильевич
Рождение ребёнка
29.04.1875
Дочь: Яновская Ирина Яковлевна
Отец ребёнка: Варавва Яков Васильевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно