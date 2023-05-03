Усатова (Самоделкина) Галина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усатова (Самоделкина) Галина Васильевна

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Место рождения

Самодуры дер, Нагорский район, Кировская обл

Дата рождения

1933

Дата смерти

2020

Пол

Женский

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: Самоделкин Василий Андреевич

Мать: Самоделкина Александра Степановна

Самодуры дер, Нагорский район, Кировская обл
Бракосочетание
1955

Муж: Усатов Алексей Яковлевич

Кыши, Нагорский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1956

Дочь: Абатурова Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Усатов Алексей Яковлевич

Кыши, Нагорский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1958

Сын: Усатов Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Усатов Алексей Яковлевич

Кыши, Нагорский муниципальный район, Кировская область
Смерть
2020
Киров, город Киров, Кировская область
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