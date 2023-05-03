Усатова (Самоделкина) Галина Васильевна
Место рожденияСамодуры дер, Нагорский район, Кировская обл
Дата рождения1933
Дата смерти2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933
Самодуры дер, Нагорский район, Кировская обл
Бракосочетание
1955
Рождение ребёнка
1956
Дочь: Абатурова Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Усатов Алексей Яковлевич
Рождение ребёнка
1958
Сын: Усатов Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Усатов Алексей Яковлевич
Смерть
2020
Киров, город Киров, Кировская область