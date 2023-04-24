Извекова Ксения Павловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1859
Отец ребёнка: Извеков Лукьян Петрович
Бракосочетание
Около 1859
Рождение ребёнка
06.02.1862
Дочь: Чумаченко Мария Лукьяновна
Отец ребёнка: Извеков Лукьян Петрович
Рождение ребёнка
31.07.1866
Отец ребёнка: Извеков Лукьян Петрович
Рождение ребёнка
13.11.1867
Дочь: Матрона Лукьяновна
Отец ребёнка: Извеков Лукьян Петрович
Рождение ребёнка
17.07.1870
Дочь: Тетерева Елена Лукьяновна
Отец ребёнка: Извеков Лукьян Петрович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно