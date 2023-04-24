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Извекова Ксения Павловна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

Около 1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1859

Сын: Извеков Роман Лукьянович

Отец ребёнка: Извеков Лукьян Петрович

Бракосочетание
Около 1859

Муж: Извеков Лукьян Петрович

Рождение ребёнка
06.02.1862

Дочь: Чумаченко Мария Лукьяновна

Отец ребёнка: Извеков Лукьян Петрович

Рождение ребёнка
31.07.1866

Сын: Извеков Иван Лукьянович

Отец ребёнка: Извеков Лукьян Петрович

Рождение ребёнка
13.11.1867

Дочь: Матрона Лукьяновна

Отец ребёнка: Извеков Лукьян Петрович

Рождение ребёнка
17.07.1870

Дочь: Тетерева Елена Лукьяновна

Отец ребёнка: Извеков Лукьян Петрович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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