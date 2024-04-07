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Зорина (Лунева) Серафима

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Место рождения

Россия, гор.Бор

Дата рождения

03.11.1903

Дата смерти

04.01.1985

Пол

Женский

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1903

Отец: Лунев Петр

Мать: Лунева (Котихина) Агрипина

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зорин Константин

Рождение ребёнка
15.02.1928

Дочь: Овчинникова (Зорина) Валентина

Отец ребёнка: Зорин Константин

Смерть
04.01.1985
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно

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