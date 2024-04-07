Зорина (Лунева) Серафима
Место рожденияРоссия, гор.Бор
Дата рождения03.11.1903
Дата смерти04.01.1985
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1903
Отец: Лунев Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зорин Константин
Рождение ребёнка
15.02.1928
Дочь: Овчинникова (Зорина) Валентина
Отец ребёнка: Зорин Константин
Смерть
04.01.1985
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно