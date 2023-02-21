Фрязинов Борис Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фрязинов Борис Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1945

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1896 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1924

Жена: Фрязинова Лидия Осиповна

Развод
Неизвестно

Жена: Фрязинова Лидия Осиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фрязинова Лидия Осиповна

Смерть
1945
г. Колыма
Причина смерти: Дистрофия
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