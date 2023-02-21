Фрязинов Борис Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1945
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1924
Жена: Фрязинова Лидия Осиповна
Развод
Неизвестно
Жена: Фрязинова Лидия Осиповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фрязинова Лидия Осиповна
Смерть
1945
г. Колыма
Причина смерти: Дистрофия