Черкай Иван Николаевич
Место рождения
Дата рождения1911
Дата смерти1951
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Черкай Николай
Мать: Черкай Марина
Рождение ребёнка
1935
Мать ребёнка: Черкай (Третьякова) Пелагея Илларионовна
Рождение ребёнка
20.02.1938
Мать ребёнка: Черкай (Третьякова) Пелагея Илларионовна
Рождение ребёнка
20.02.1938
Дочь: Приходько (Черкай) Нина Ивановна
Мать ребёнка: Черкай (Третьякова) Пелагея Илларионовна
В паспорте дата рождения: 1 мая 1938 Нина и Виктор - двойняшки, родились 20 февраля 1938, но во время войны документы были утеряны. После войны отправили старшего брата Николая сделать все документы, ... Показать все
Рождение ребёнка
29.11.1948
Мать ребёнка: Черкай (Третьякова) Пелагея Илларионовна
Смерть
1951