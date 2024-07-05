Черкай Иван Николаевич 1911 — найти родственников по фамилии на Familio
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Черкай Иван Николаевич

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Место рождения

Куршановичи, Климовский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

1911

Дата смерти

1951

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Черкай Николай

Мать: Черкай Марина

Куршановичи, Климовский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1935

Сын: Черкай Николай Иванович

Мать ребёнка: Черкай (Третьякова) Пелагея Илларионовна

Рождение ребёнка
20.02.1938

Сын: Черкай Виктор Иванович

Мать ребёнка: Черкай (Третьякова) Пелагея Илларионовна

Куршановичи, Климовский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
20.02.1938

Дочь: Приходько (Черкай) Нина Ивановна

Мать ребёнка: Черкай (Третьякова) Пелагея Илларионовна

Куршановичи, Климовский муниципальный район, Брянская область
В паспорте дата рождения: 1 мая 1938 Нина и Виктор - двойняшки, родились 20 февраля 1938, но во время войны документы были утеряны. После войны отправили старшего брата Николая сделать все документы, ... Показать все
Рождение ребёнка
29.11.1948

Сын: Черкай Василий Иванович

Мать ребёнка: Черкай (Третьякова) Пелагея Илларионовна

Смерть
1951

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