Семина Устинья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смерти08.07.1853
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.10.1840
Дочь: Прасковья Родионовна
Отец ребёнка: Семин Родион Егорович
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Семин Родион Егорович
Рождение ребёнка
14.10.1849
Дочь: Прасковья Родионовна
Отец ребёнка: Семин Родион Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
08.07.1853