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Семина Устинья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

08.07.1853

Пол

Женский

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.10.1840

Дочь: Прасковья Родионовна

Отец ребёнка: Семин Родион Егорович

Рождение ребёнка
1843

Сын: Семин Виктор Родионович

Отец ребёнка: Семин Родион Егорович

Рождение ребёнка
14.10.1849

Дочь: Прасковья Родионовна

Отец ребёнка: Семин Родион Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семин Родион Егорович

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
08.07.1853