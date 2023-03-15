Sołtyk (Childe) Florence Lee
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смерти23.04.1919
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1856
Отец ребёнка: Sołtyk Henry
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Неизвестно Edward
Отец ребёнка: Sołtyk Henry
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Mary
Отец ребёнка: Sołtyk Henry
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Sołtyk Henry
Смерть
23.04.1919