Sołtyk (Childe) Florence Lee — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Sołtyk (Childe) Florence Lee

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

23.04.1919

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1818 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Sołtyk H. Wł. Stanisław

Отец ребёнка: Sołtyk Henry

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Неизвестно Edward

Отец ребёнка: Sołtyk Henry

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Mary

Отец ребёнка: Sołtyk Henry

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Sołtyk Henry

Смерть
23.04.1919
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