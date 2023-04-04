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Казмин Димитрий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.02.1840

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1840

Отец: Казмин Василий Матфеев

Мать: Казмина Вера Алексеева

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