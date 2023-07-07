Ершова Елена Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смерти1963
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.07.1897 ст.
Отец ребёнка: Ершов Евгений Сергеевич
Рождение ребёнка
23.09.1898 ст.
Дочь: Ершова Анастасия Евгеньевна
Отец ребёнка: Ершов Евгений Сергеевич
Рождение ребёнка
19.02.1901 ст.
Отец ребёнка: Ершов Евгений Сергеевич
Рождение ребёнка
24.06.1902 ст.
Отец ребёнка: Ершов Евгений Сергеевич
Рождение ребёнка
07.06.1905 ст.
Дочь: Нестерова Анастасия Евгеньевна
Отец ребёнка: Ершов Евгений Сергеевич
Рождение ребёнка
02.02.1908 ст.
Отец ребёнка: Ершов Евгений Сергеевич
Рождение ребёнка
15.01.1911 ст.
Дочь: Ершова Ефросинья Евгеньевна
Отец ребёнка: Ершов Евгений Сергеевич
Рождение ребёнка
15.08.1913 ст.
Дочь: Ершова Наталья Евгеньевна
Отец ребёнка: Ершов Евгений Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1963