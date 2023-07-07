Ершова Елена Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ершова Елена Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

1963

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.07.1897 ст.

Сын: Ершов Гавриил Евгеньевич

Отец ребёнка: Ершов Евгений Сергеевич

Полеево, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
23.09.1898 ст.

Дочь: Ершова Анастасия Евгеньевна

Отец ребёнка: Ершов Евгений Сергеевич

Полеево, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.02.1901 ст.

Сын: Ершов Василий Евгеньевич

Отец ребёнка: Ершов Евгений Сергеевич

Полеево, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
24.06.1902 ст.

Сын: Ершов Пётр Евгеньевич

Отец ребёнка: Ершов Евгений Сергеевич

Полеево, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.06.1905 ст.

Дочь: Нестерова Анастасия Евгеньевна

Отец ребёнка: Ершов Евгений Сергеевич

Полеево, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
02.02.1908 ст.

Сын: Ершов Семён Евгеньевич

Отец ребёнка: Ершов Евгений Сергеевич

Полеево, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
15.01.1911 ст.

Дочь: Ершова Ефросинья Евгеньевна

Отец ребёнка: Ершов Евгений Сергеевич

Полеево, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
15.08.1913 ст.

Дочь: Ершова Наталья Евгеньевна

Отец ребёнка: Ершов Евгений Сергеевич

Полеево, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ершов Евгений Сергеевич

Смерть
1963