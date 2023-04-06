Korrell (Matthus) Katharina — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Korrell (Matthus) Katharina

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Место рождения

Neunassau

Дата рождения

01.12.1840

Дата смерти

31.10.1863

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1831 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Neunassau
Рождение ребёнка
01.01.1862

Сын: Korrell Christian

Отец ребёнка: Korrell Martin

Рождение ребёнка
22.11.1862

Дочь: Margaretha

Отец ребёнка: Korrell Martin

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Korrell Martin

Смерть
31.10.1863
Причина смерти: Туберкулез легких
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