Korrell (Matthus) Katharina
Место рожденияNeunassau
Дата рождения01.12.1840
Дата смерти31.10.1863
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Neunassau
Рождение ребёнка
01.01.1862
Сын: Korrell Christian
Отец ребёнка: Korrell Martin
Рождение ребёнка
22.11.1862
Дочь: Margaretha
Отец ребёнка: Korrell Martin
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Korrell Martin
Смерть
31.10.1863
Причина смерти: Туберкулез легких