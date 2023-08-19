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Алтухов Василий Семенович

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Алтухов Семен Кузьмич

Мать: Алтухова Матрена Филипповна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №16, метрическая книга за 1795 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были Иван Бу... Показать все
Смерть
Неизвестно