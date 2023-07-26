нет — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдинет

нет

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.12.1905

Дочь: Пронякина Анисья Ефимовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлик

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андрей

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Георгий

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно