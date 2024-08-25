Киселев Алексей Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Киселев Григорий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.02.1901
Мать ребёнка: Киселева (Полиавская) Акилина Филипповна
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Рождение ребёнка
24.05.1902
Дочь: Киселева Елена Алексеевна
Мать ребёнка: Киселева (Полиавская) Акилина Филипповна
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1902 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3346]
Рождение ребёнка
31.07.1903
Дочь: Киселева Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Киселева (Полиавская) Акилина Филипповна
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]
Рождение ребёнка
10.05.1906
Дочь: Киселева Гликерия Алексеевна
Мать ребёнка: Киселева (Полиавская) Акилина Филипповна
Рождение ребёнка
21.04.1908
Сын: Киселев Георгий Алексеевич
Мать ребёнка: Киселева (Полиавская) Акилина Филипповна
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1908-9 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3354]
Смерть
Неизвестно