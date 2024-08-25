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Киселев Алексей Григорьевич

Место рождения

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Киселев Григорий

Мать: не указана

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Киселева (Полиавская) Акилина Филипповна

Рождение ребёнка
24.02.1901

Сын: Киселев Тарас Алексеевич

Мать ребёнка: Киселева (Полиавская) Акилина Филипповна

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Рождение ребёнка
24.05.1902

Дочь: Киселева Елена Алексеевна

Мать ребёнка: Киселева (Полиавская) Акилина Филипповна

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1902 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3346]
Рождение ребёнка
31.07.1903

Дочь: Киселева Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Киселева (Полиавская) Акилина Филипповна

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]
Рождение ребёнка
10.05.1906

Дочь: Киселева Гликерия Алексеевна

Мать ребёнка: Киселева (Полиавская) Акилина Филипповна

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
21.04.1908

Сын: Киселев Георгий Алексеевич

Мать ребёнка: Киселева (Полиавская) Акилина Филипповна

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1908-9 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3354]
Смерть
Неизвестно

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