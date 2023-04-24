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Верещагин Владимир Титович

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Место рождения

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Верещагин Тит Павлович

Мать: Верещагина Мария Никаноровна

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
26.10.1881

Жена: Верещагина Евдокия Абрамова

Рождение ребёнка
22.10.1882

Сын: Верещагин Авраамий (Абрам) Владимирович

Мать ребёнка: Верещагина Евдокия Абрамова

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
04.02.1885

Дочь: Перова Агафья Верещагина

Мать ребёнка: Верещагина Евдокия Абрамова

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
27.06.1890

Сын: Верещагин Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Верещагина Евдокия Абрамова

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
13.11.1895

Дочь: Екатерина Владимировна

Мать ребёнка: Верещагина Евдокия Абрамова

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
23.11.1897

Сын: Верещагин Николай Владимирович

Мать ребёнка: Верещагина Евдокия Абрамова

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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