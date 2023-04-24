Верещагин Владимир Титович
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Бракосочетание
26.10.1881
Рождение ребёнка
22.10.1882
Сын: Верещагин Авраамий (Абрам) Владимирович
Мать ребёнка: Верещагина Евдокия Абрамова
Рождение ребёнка
04.02.1885
Дочь: Перова Агафья Верещагина
Мать ребёнка: Верещагина Евдокия Абрамова
Рождение ребёнка
27.06.1890
Сын: Верещагин Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Верещагина Евдокия Абрамова
Рождение ребёнка
13.11.1895
Дочь: Екатерина Владимировна
Мать ребёнка: Верещагина Евдокия Абрамова
Рождение ребёнка
23.11.1897
Сын: Верещагин Николай Владимирович
Мать ребёнка: Верещагина Евдокия Абрамова
Смерть
Неизвестно