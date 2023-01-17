Верещагина Мария Никаноровна
Место рождения
Дата рождения06.06.1833
Дата смерти1868
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1851
Отец ребёнка: Верещагин Тит Павлович
Рождение ребёнка
1859
Сын: Верещагин Алексей Титович
Отец ребёнка: Верещагин Тит Павлович
Рождение ребёнка
1863
Сын: Верещагин Владимир Титович
Отец ребёнка: Верещагин Тит Павлович
Рождение ребёнка
1864
Отец ребёнка: Верещагин Тит Павлович
Рождение ребёнка
09.06.1866
Сын: Верещагин Владимир Титович
Отец ребёнка: Верещагин Тит Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1868