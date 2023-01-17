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Верещагина Мария Никаноровна

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Место рождения

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

06.06.1833

Дата смерти

1868

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1851

Сын: Верещагин Иван Титович

Отец ребёнка: Верещагин Тит Павлович

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1859

Сын: Верещагин Алексей Титович

Отец ребёнка: Верещагин Тит Павлович

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1863

Сын: Верещагин Владимир Титович

Отец ребёнка: Верещагин Тит Павлович

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1864

Сын: Верещагин Андрей Титович

Отец ребёнка: Верещагин Тит Павлович

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
09.06.1866

Сын: Верещагин Владимир Титович

Отец ребёнка: Верещагин Тит Павлович

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Верещагин Тит Павлович

Смерть
1868
Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
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