Гунина (Долгушина) Авдотья Александрова
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Гунина (Гунина) Катерина Тимофеева
Отец ребёнка: Гунин Тимофей Васильев
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Гунина (Гунина) Зиновия Тимофеева
Отец ребёнка: Гунин Тимофей Васильев
Смерть
Неизвестно