Гунина (Долгушина) Авдотья Александрова 1819 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гунина (Долгушина) Авдотья Александрова

Место рождения

Толоконцево, Крутинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Толоконцево, Крутинский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гунин Тимофей Васильев

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Гунина (Гунина) Катерина Тимофеева

Отец ребёнка: Гунин Тимофей Васильев

Толоконцево, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Гунина (Гунина) Зиновия Тимофеева

Отец ребёнка: Гунин Тимофей Васильев

Толоконцево, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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