Гунина (Гунина) Зиновия Тимофеева 1857 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиГунина (Гунина) Зиновия Тимофеева

Гунина (Гунина) Зиновия Тимофеева

Место рождения

Толоконцево, Крутинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Гунин Тимофей Васильев

Мать: Гунина (Долгушина) Авдотья Александрова

Толоконцево, Крутинский муниципальный район, Омская область
Упоминание
Неизвестно
FamilySearch Family Tree | ЗИНОВЬЯ ТИМОФЕЕВНА ГУНИНА | Имя: ЗИНОВЬЯ ТИМОФЕЕВНА ГУНИНАZINOVIYA TIMOFEEVNA GUNINA | Пол: женщина | Рождение: 1857 - Толоконцева, Омская Область, Россия | Родители: ТИМОФЕ... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.