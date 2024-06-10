Гунина (Гунина) Зиновия Тимофеева
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Упоминание
Неизвестно
FamilySearch Family Tree | ЗИНОВЬЯ ТИМОФЕЕВНА ГУНИНА | Имя: ЗИНОВЬЯ ТИМОФЕЕВНА ГУНИНАZINOVIYA TIMOFEEVNA GUNINA | Пол: женщина | Рождение: 1857 - Толоконцева, Омская Область, Россия | Родители: ТИМОФЕ... Показать все
Смерть
Неизвестно