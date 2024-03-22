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Мизёв Михаил Ерофеевич

Место рождения

Нижний Козьмяш, Чернушинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Вычислено 1893 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1893 ст.

Отец: Мизёв Ерофей Фёдорович

Мать: не указана

Нижний Козьмяш, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
11.11.1912 ст.

Жена: Мизёва Александра Афанасьевна

Рябки, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
11.11.1912 ст.

Жена: не указана

Рябки, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
жених - 20 лет, 1 браком, правосл невеста 19 лет, 1 браком, правосл Источник: ГАПК Ф 719 Оп 8 Д 911 стр 99 №87
Рождение ребёнка
07.03.1915 ст.

Дочь: Галина Михайловна

Мать ребёнка: Мизёва Александра Афанасьевна

Нижний Козьмяш, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
села Н.Козмяша крестьянин, призванного на действующую службу ратником государственного ополчения Источник: ГАПК ППК Ф 719 Оп 8 Д 917 стр 13 № 8ж
Военная служба
С 1915 ст.
Восприемник
04.12.1916 ст.
В у Николая Григорьевича Бородина = племянника (сына сестры Елизаветы) Источник: ГАПК ППК Ф 719 оп 8 д 917 стр 72 № 32м
Рождение ребёнка
08.08.1917 ст.

Дочь: Анна Михайловна

Мать ребёнка: Мизёва Александра Афанасьевна

Нижний Козьмяш, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Источник: ГАПК ППК Ф 719 Оп 8 Д 917 стр 101 № 21ж
Смерть
Неизвестно
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