Мизёв Михаил Ерофеевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1893 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1893 ст.
Отец: Мизёв Ерофей Фёдорович
Бракосочетание
11.11.1912 ст.
Бракосочетание
11.11.1912 ст.
жених - 20 лет, 1 браком, правосл невеста 19 лет, 1 браком, правосл Источник: ГАПК Ф 719 Оп 8 Д 911 стр 99 №87
Рождение ребёнка
07.03.1915 ст.
Дочь: Галина Михайловна
Мать ребёнка: Мизёва Александра Афанасьевна
села Н.Козмяша крестьянин, призванного на действующую службу ратником государственного ополчения Источник: ГАПК ППК Ф 719 Оп 8 Д 917 стр 13 № 8ж
Военная служба
С 1915 ст.
Восприемник
04.12.1916 ст.
В у Николая Григорьевича Бородина = племянника (сына сестры Елизаветы) Источник: ГАПК ППК Ф 719 оп 8 д 917 стр 72 № 32м
Рождение ребёнка
08.08.1917 ст.
Дочь: Анна Михайловна
Мать ребёнка: Мизёва Александра Афанасьевна
Источник: ГАПК ППК Ф 719 Оп 8 Д 917 стр 101 № 21ж
Смерть
Неизвестно