Репина Александра Васильевна
Место рождения
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1869
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Репина Мария Александровна
Отец ребёнка: Репин Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
1873
Сын: Репин Николай Александрович
Отец ребёнка: Репин Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
1875
Сын: Репин Константин Александрович
Отец ребёнка: Репин Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
1877
Отец ребёнка: Репин Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Репина Евстолия Александровна
Отец ребёнка: Репин Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Репина Анна Александровна
Отец ребёнка: Репин Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Репина Евфалия Александровна
Отец ребёнка: Репин Александр Алексеевич
Смерть
Неизвестно