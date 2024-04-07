Репина Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРепина Александра Васильевна

Репина Александра Васильевна

Место рождения

Выползово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Выползово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1869

Муж: Репин Александр Алексеевич

Выползово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Репина Мария Александровна

Отец ребёнка: Репин Александр Алексеевич

Выползово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1873

Сын: Репин Николай Александрович

Отец ребёнка: Репин Александр Алексеевич

Выползово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Репин Константин Александрович

Отец ребёнка: Репин Александр Алексеевич

Выползово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1877

Сын: Репин Иван Александрович

Отец ребёнка: Репин Александр Алексеевич

Выползово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Репина Евстолия Александровна

Отец ребёнка: Репин Александр Алексеевич

Выползово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Репина Анна Александровна

Отец ребёнка: Репин Александр Алексеевич

Выползово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Репина Евфалия Александровна

Отец ребёнка: Репин Александр Алексеевич

Выползово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.