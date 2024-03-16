Максим Васильев
Место рождения
Дата рождения1728 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728 ст.
Отец: Василий Януариев
Мать: Дарья Емельянова
Рождение ребёнка
1757 ст.
Дочь: Прасковья Максимова
Мать ребёнка: Дарья Меркулова
Рождение ребёнка
1766 ст.
Дочь: Гликерия Максимова
Мать ребёнка: Дарья Меркулова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Меркулова
Выдана в замужество, в деревню Заболотье, за крестьянина помещика Богдана Федорова сына Вяземского
Смерть
Неизвестно