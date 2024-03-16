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Максим Васильев

Место рождения

Кирьяково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1728 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728 ст.

Отец: Василий Януариев

Мать: Дарья Емельянова

Кирьяково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1757 ст.

Дочь: Прасковья Максимова

Мать ребёнка: Дарья Меркулова

Кирьяково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1766 ст.

Дочь: Гликерия Максимова

Мать ребёнка: Дарья Меркулова

Кирьяково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Меркулова

Выдана в замужество, в деревню Заболотье, за крестьянина помещика Богдана Федорова сына Вяземского
Смерть
Неизвестно
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