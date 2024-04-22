Калинин Илья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинин Илья

Место рождения

Чухонастовка, Камышинский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1930 г.р.
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Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Чухонастовка, Камышинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
09.09.1930

Дочь: Бочкарева Любовь Ильинична

Мать ребёнка: не указана

Чухонастовка, Камышинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
До 1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Чухонастовка, Камышинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Чухонастовка, Камышинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Чухонастовка, Камышинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Чухонастовка, Камышинский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
Неизвестно
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