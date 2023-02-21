Марфа Лазаревна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1706
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1706
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1726
Сын: Сидор Иванович
Отец ребёнка: Иван Федорович
Рождение ребёнка
1734
Сын: Лукьян Иванович
Отец ребёнка: Иван Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Федорович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно