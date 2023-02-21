Марфа Лазаревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Лазаревна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1706

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1703 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1706

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1726

Сын: Сидор Иванович

Отец ребёнка: Иван Федорович

Перепечино, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1734

Сын: Лукьян Иванович

Отец ребёнка: Иван Федорович

Перепечино, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Федорович

Место жительства
Неизвестно
Перепечино, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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