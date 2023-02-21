(Батаногова) Анна Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Батаногова) Анна Максимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Батаногова Настасья Ивановна

Отец ребёнка: Батаногов Иван Тимофеевич

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Батаногова Лукерья Ивановна

Отец ребёнка: Батаногов Иван Тимофеевич

Рождение ребёнка
1885

Сын: Батаногов Петр Иванович

Отец ребёнка: Батаногов Иван Тимофеевич

Рождение ребёнка
1887

Сын: Батаногов Павел Иванович

Отец ребёнка: Батаногов Иван Тимофеевич

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Батаногова Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Батаногов Иван Тимофеевич

Рождение ребёнка
1892

Сын: Батаногов Василий Иванович

Отец ребёнка: Батаногов Иван Тимофеевич

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Батаногова Парасковья Ивановна

Отец ребёнка: Батаногов Иван Тимофеевич

Место жительства
Неизвестно
Тимохина, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Батаногов Иван Тимофеевич

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