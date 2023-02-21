(Батаногова) Анна Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Батаногова Настасья Ивановна
Отец ребёнка: Батаногов Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Батаногова Лукерья Ивановна
Отец ребёнка: Батаногов Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
1885
Отец ребёнка: Батаногов Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
1887
Отец ребёнка: Батаногов Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Батаногова Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Батаногов Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
1892
Сын: Батаногов Василий Иванович
Отец ребёнка: Батаногов Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Батаногова Парасковья Ивановна
Отец ребёнка: Батаногов Иван Тимофеевич
Место жительства
Неизвестно
Тимохина, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно