(Вершинина) Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Вершинина) Варвара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

1829

Пол

Женский

Отец

Около 1795 г.р.

Мать

Около 1792 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВВ
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Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Вершинин Андрей

Мать: Вершинина Устинья

Смерть
1829