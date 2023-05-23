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(Вершинина) Варвара
(Вершинина) Варвара
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1828
Дата смерти
1829
Пол
Женский
Отец
Вершинин Андрей
Около 1795 г.р.
Мать
Вершинина Устинья
Около 1792 г.р.
Дети
Не указаны
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ВВ
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Биография
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Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец:
Вершинин Андрей
Мать:
Вершинина Устинья
Смерть
1829
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