Вершинина Устинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вершинина Устинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1795 г.р.

Дети

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792

Отец: Афанасий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: Матрона

Отец ребёнка: Вершинин Андрей

Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Вершинин Павел

Отец ребёнка: Вершинин Андрей

Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Вершинин Федор

Отец ребёнка: Вершинин Андрей

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Варвара

Отец ребёнка: Вершинин Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вершинин Андрей

Смерть
Неизвестно