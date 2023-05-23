Вершинина Устинья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1792
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792
Отец: Афанасий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: Матрона
Отец ребёнка: Вершинин Андрей
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Вершинин Павел
Отец ребёнка: Вершинин Андрей
Рождение ребёнка
Около 1826
Сын: Вершинин Федор
Отец ребёнка: Вершинин Андрей
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Варвара
Отец ребёнка: Вершинин Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вершинин Андрей
Смерть
Неизвестно