Sills Pauline Wanda
Место рожденияНе указано
Дата рождения1930
Дата смерти1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Отец: Stats Michael
Мать: Stats Ilona Helen
Место жительства
1930
Wills Township, Guernsey, Ohio, United States
Место жительства
1935
Same House
Место жительства
1940
Lore City Village, Wills Township, Guernsey, Ohio, United States
Развод
Неизвестно
Муж: Sills David L
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Sills David L
Смерть
1999
Похороны
2010
Pleasant City, Guernsey, Ohio, United States of America