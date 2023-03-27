Sills Pauline Wanda — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Sills Pauline Wanda

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Дата смерти

1999

Пол

Женский

Отец

1893 г.р.

Мать

1894 г.р.

Муж

1928 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Stats Michael

Мать: Stats Ilona Helen

Место жительства
1930
Wills Township, Guernsey, Ohio, United States
Место жительства
1935
Same House
Место жительства
1940
Lore City Village, Wills Township, Guernsey, Ohio, United States
Развод
Неизвестно

Муж: Sills David L

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Sills David L

Смерть
1999
Похороны
2010
Pleasant City, Guernsey, Ohio, United States of America
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