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Рудин Антон Ларионович
Рудин Антон Ларионович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1803
Дата смерти
После 1810
Пол
Мужской
Отец
Рудин Ларион Егорович
1766 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
РВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец:
Рудин Ларион Егорович
Мать: не указана
Смерть
После 1810
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