Полонянкина (Котова) Татьяна Ефимовна
Место рождения
Дата рождения1839
Дата смерти28.12.1860
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Котов Ефим Павлович
Мать: не указана
Бракосочетание
15.02.1856
Рождение ребёнка
06.01.1858
Сын: Полонянкин Иван Иосифович (Осипович)
Отец ребёнка: Полонянкин Иосиф (Осип) Тимофеевич
Рождение ребёнка
04.12.1860
Дочь: Варвара Иосифовна (Осиповна)
Отец ребёнка: Полонянкин Иосиф (Осип) Тимофеевич
Смерть
28.12.1860
Причина смерти: после родов