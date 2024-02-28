Полонянкина (Котова) Татьяна Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полонянкина (Котова) Татьяна Ефимовна

Место рождения

Котово, Каракулинский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1839

Дата смерти

28.12.1860

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Котов Ефим Павлович

Мать: не указана

Котово, Каракулинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
15.02.1856

Муж: Полонянкин Иосиф (Осип) Тимофеевич

Рождение ребёнка
06.01.1858

Сын: Полонянкин Иван Иосифович (Осипович)

Отец ребёнка: Полонянкин Иосиф (Осип) Тимофеевич

Рождение ребёнка
04.12.1860

Дочь: Варвара Иосифовна (Осиповна)

Отец ребёнка: Полонянкин Иосиф (Осип) Тимофеевич

Смерть
28.12.1860
Причина смерти: после родов
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