Малородова (Шумова) Галина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малородова (Шумова) Галина Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.11.1958

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.10.1978

Сын: Малородов Денис Александрович

Отец ребёнка: Малородов Александр Александрович

Рождение ребёнка
11.03.1987

Сын: Малородов Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Малородов Александр Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малородов Александр Александрович

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