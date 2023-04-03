Малородова (Шумова) Галина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.11.1958
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.10.1978
Сын: Малородов Денис Александрович
Отец ребёнка: Малородов Александр Александрович
Рождение ребёнка
11.03.1987
Сын: Малородов Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Малородов Александр Александрович
Бракосочетание
Неизвестно